حماة: بدء توزيع بذار الشوندر السكري على المصارف الزراعية

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة اليوم توزيع بذار الشوندر السكري بنوعيه “وحيد الجنين ومتعدد الأجنة” على المصارف الزراعية التي ستقوم ببيعها لمزارعي المحافظة خلال الموسم الزراعي المقبل.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود أنه يمكن للفلاحين الحصول على الكمية التي يرغبون بها حسب مساحة الأرض المحددة بالرخصة الزراعية سواء عن طريق المصارف الزراعية المنتشرة بالمحافظة أو من خلال البيع المباشر في فرع المؤسسة بمركز المدينة، مؤكدا وجود كميات كبيرة من البذار تكفي حاجة الفلاحين الراغبين بزراعة هذا المحصول.

ولفت الأسود إلى أنه يمكن للفلاحين الراغبين بالحصول على كميات إضافية من البذار تزيد عن الكمية المحددة في الرخصة الزراعية مراجعة مركز الفرع لشراء الكمية اللازمة لهم بشكل مباشر، مبينا أن البذار الموجودة ذات نوعية جيدة وخاضعة لتجارب إنبات في مخابر إدارة المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة قد بدأ أواخر الشهر الماضي توزيع بذار القمح المعقم والمغربل على الفلاحين.