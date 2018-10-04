حماة: تخصيص أكثر من 76 ألف هكتار للخطة الزراعية في الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة نحو 76.289 هكتارا لزراعة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشرافها.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس أوفا وسوف أن الخطة تتضمن زراعة 60134 هكتارا من القمح، و 1910 هكتارات من الشعير و 5250 هكتارا من الشوندر السكري، و 2400 هكتار من البطاطا الربيعية، و 2800 هكتار من البقوليات، و 1140 هكتارا من الخضار الشتوية، و1550 هكتارا من النباتات الطبية والعطرية.

وأكد وسوف توافر كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة، مبينا أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية في أراضي المنطقة تختلف من محصول لآخر، حيث ترتفع في النباتات الطبية والعطرية والبقوليات والخضار وتنخفض في الشوندر السكري والبطاطا الربيعية.