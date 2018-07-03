حماة تقيم مخيما ترفيهيا لتعريف اليافعين بآثارها

ثلاثة أيام قضاها أكثر من ثلاثين يافعا في المخيم الترفيهي الذي أقامه فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحماة وتضمن التعريف بأهم المواقع الأثرية والسياحية في المحافظة إلى جانب نشاطات تربوية وفنية متنوعة.

أمين فرع شبيبة حماة شادي سعادة أوضح أن النشاط يندرج في إطار خطة المنظمة لاستثمار العطلة الصيفية بفعاليات تثقيفية وترفيهية واجتماعية وخصوصا لأبناء وبنات الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

بدوره أشار علي عجيب عضو قيادة فرع شبيبة حماة إلى أن المخيم استهدف اطلاع المشاركين فيه على آثار مدينتهم حماة وأماكنها السياحية المعروفة وأتاح المجال أمامهم ليعيشوا حياة المخيمات ويضيفوا إلى خبراتهم الحياتية خبرات جديدة.

وعبر عدد من المشاركين بالمخيم عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة جديدة غنية بالأنشطة والفعاليات مشيرين إلى أجواء التآلف والمحبة التي جمعتهم في المخيم.