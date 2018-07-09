حماة.. تمديد الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة

مدد فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة عمليات الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة للعروتين الربيعية والصيفية للموسم الزراعي المقبل حتى الثاني من شهر آب المقبل.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الغني الأسود أن الاكتتاب يتم بموجب وثيقة التنظيم الزراعي بعد أن يدفع الفلاح المكتتب مبلغ 25 ألف ليرة سلفة أولية للطن الواحد مبيناً أن عمليات الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية تتم في مقر الفرع بمركز المدينة حصرا.

ولفت الاسود إلى أن أصناف البذار التي سيتم الاكتتاب عليها ذات إنتاجية عالية ومردود جيد كما أثبتت التجارب خلال السنوات الماضية.