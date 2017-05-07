حماة: توزيع مواد إغاثية على العائلات المهجّرة من حلفايا

بدأ فرع الهلال الاحمر العربي السوري بحماة اليوم توزيع مواد اغاثية على أهالى مدينة حلفايا المهجرين من مدينتهم جراء الارهاب والقاطنين حاليا في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير الفرع مازن الحلبي أن المواد الاغاثية التي بوشر بتوزيعها للمهجرين من حلفايا تتضمن بطانيات وفرشات وعدة مطبخ ومنظفات وشاحنا يعمل بالطاقة الشمسية، مبينا أن هذه المساعدات تهدف الى تخفيف العبء المادي عن أهالى المدينة في ظل الاعباء المادية المتزايدة.

وكان فرع الهلال الاحمر بحماة وزع خلال شهر شباط الماضي حوالي 1000 سلة تتضمن البسة شتوية على المهجرين من مدينة حلفايا.