حماة: توزيع «520» طنا من بذار القمح المعقم والمغربل في الغاب

أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في حماة توزيع 520 طنا من بذار القمح المعقم والمغربل مجانا على 2600 أسرة مستفيدة بموجب المنحة التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.

وأوضح مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة المهندس أديب بنود أنه تم توزيع الكمية المقررة على أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة الغاب بمعدل 200 كيلو لكل مزارع من البذار المعقمة والمغربلة، مبيناً أن عمليات التوزيع تمت وفق قوائم مخصصة من الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية التابعة للهيئة والتي حددت أسماء الأسر المستفيدة من المنحة.

ولفت بنود الى أن توزيع المنحة سيسهم في زيادة عدد المساحات المزروعة بمحصول القمح في منطقة الغاب ويخفف العبء المادي على الفلاحين نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة.