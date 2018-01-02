حماة: حلج 1600 طن من الأقطان المحبوبة بمحلج الفداء

وصلت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج الفداء منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه الى نحو 1600 طن من إجمالي الكمية المستلمة من مختلف المحافظات والبالغة 8300 طن.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه نتج عن عمليات الحلج 1100 طن من البذور الصناعية و500 طن من القطن المحلوج مبينا أنه تم توريد نحو ألف طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى الشركة العامة للزيوت في حماة.

ولفت الكردي إلى أنه تم لغاية يوم أمس استلام 124 طن قطن من فلاحي حماة و1096 طنا من الرقة و3855 طنا من الحسكة و3228 طنا من دير الزور.