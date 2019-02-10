حماة: حلج «7800» طن من الأقطان المحبوبة في محلج العاصي

وصلت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج العاصي بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه إلى 7800 طن من إجمالي الكمية المستلمة للموسم الحالي والبالغة 16445 طنا.

وبين مدير المحلج المهندس ياسر حلبية أنه نتج عن عمليات الحلج 1738 طنا من بالات القطن المحلوج و4380 طنا بذورا صناعية والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية، مشيراً إلى أن المحلج شحن 1957 طنا من القطن المحلوج الى شركات الغزل والنسيج كما شحن 575 طنا من البذور الصناعية الى الشركة العامة للزيوت بحماة.

ولفت حلبية إلى أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج يومية تصل إلى نحو 70 طنا، مشيرا إلى أن عمليات الحلج تسير وفق الخطة الموضوعة وخاصة بعد تغذية المحلج بخط كهربائي مستقل لإتمام عمليات الحلج بالسرعة القصوى.

وكان محلج العاصي بدأ مطلع شهر تشرين الثاني الماضي عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من فلاحي الحسكة.