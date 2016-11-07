حماة.. حملة تشجير في حديقة حي المساكن بمدينة سلمية

بمشاركة 75 شابا وشابة نفذت رابطة سلمية التابعة لفرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحماة اليوم حملة تشجير في حديقة حي المساكن بمدينة سلمية تضمنت زراعة عدد من الغراس الحراجية والتزيينية.

وأكد أمين شعبة سلمية لحزب البعث العربي الاشتراكي أسامة حربا أن زراعة الأشجار هي بمثابة رسالة أن سورية ستظل خضراء رغم الإرهاب وستنتصر على كل الأعداء بهمة وعزيمة وصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قيادتها، داعيا الجميع الى الحفاظ على الأشجار ورعايتها وزيادة المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة.

وبين أمين رابطة سلمية الشبيبية احمد ناصر أن هدف الحملة توعية جيل الشباب بقيمة الشجرة وزيادة الوعي البيئي بأهمية الزراعة والتشجير لزيادة المسطحات الخضراء.

وأعرب عدد من الطلاب المشاركين عن حبهم لوطنهم ومشاركتهم بالحملة لتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوعي والحفاظ على البيئة.