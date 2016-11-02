حماة: زراعة «360» هكتارا بمحصول الشوندر السكري بالغاب

بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري للعروة الخريفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ بداية عمليات الزراعة منتصف الشهر الماضي ولغاية اليوم 360 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن هذه المساحة تعد قليلة مقارنة بالخطة الزراعية المقررة والبالغة 5100 هكتار وبالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة من أجل تنشيط هذه الزراعة، مبيناً أنه تم وضع سعر مشجع لاستلام المحصول من الفلاحين كما تم تأمين مستلزمات الإنتاج بالتقسيط، بالإضافة إلى منح المزارعين قرضا بمبلغ 20 ألف ليرة سورية عن كل دونم مزروع.

وعزا زروف سبب عزوف الفلاحين عن زراعة الشوندر السكري إلى غلاء المحروقات وخشية الجفاف ولجوئهم إلى زراعات أخرى أقل تكلفة، متوقعاً زيادة المساحات المزروعة بالمحصول خلال العروة الشتوية التي تبدأ في شهر كانون الأول المقبل.

وكانت المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري في أراضي الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب العام الماضي بلغت 288 هكتاراً للعروة الخريفية.