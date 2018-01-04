حماة..مدرسة الميدان والعيادات الشاملة في محردة قيد التنفيذ

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة على العقد المبرم بالتراضي بين المحافظة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع مدرسة الميدان بقيمة إجمالية وقدرها 8ر10 ملايين ليرة سورية.

كما صدق المكتب خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري على العقد المبرم بالتراضي بين مديرية الصحة والشركة العامة للدارسات والاستشارات الفنية لتنفيذ مشروع مبنى العيادات الشاملة في مدينة محردة بقيمة تقريبية وقدرها 36 مليون ليرة.

وكان تنفيذي حماة وافق في آخر اجتماعاته على مشروع تعبيد وتزفيت طريق شطحة جوبة برغال بطول 9 كم بكلفة تقديرية تبلغ 447 مليون ليرة.