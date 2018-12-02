حماة.. مشاريع وأجهزة طبية جديدة في كلية طب الأسنان

نفذت كلية طب الأسنان في جامعة حماة مؤخرا مشاريع جديدة ونوعية وأدخلت أجهزة طبية حديثة ومتطورة في الخدمة والاستثمار بهدف إغناء البنية التحتية للكلية وتزويدها بمختلف التجهيزات اللازمة لتطوير منظومة التدريس وتخريج أطباء أسنان مؤهلين نظريا وعمليا في إطار ربط الجامعة بالمجتمع.

وقال الدكتور حسان حلبية عميد الكلية: إن المشاريع الجديدة التي تم إنجازها ووضعها في خدمة العملية التدريسية والتدريبية للطلبة خلال هذا الشهر تشمل مدرجا كبيرا يتسع لنحو 400 طالب مزودا بأحدث تجهيزات الصوت والإنارة والتكييف وشاشة عرض كبيرة وكذلك جهاز تصوير بانوراما من أحدث أجيال الأجهزة المستخدمة حاليا في العالم وهو بخدمة الطلاب والمرضى المراجعين للكلية بأجور مخفضة بنسبة 50 بالمئة عن مثيلاته في أجهزة تصوير البانوراما في العيادات الخاصة.

وأضاف حلبية: إن المشاريع شملت أيضا المخابر الخارجية وتجهيزات العلوم الحديثة التي من المتوقع أن توضع في الخدمة والاستثمار خلال الأسبوع المقبل وستحقق نقلة نوعية في مجال تأهيل الطلبة على استخدام المخابر وإجراء عمليات التحليل كافة بالإضافة إلى ثلاث عيادات جديدة اثنتان منها تم وضعهما في خدمة طلاب الدراسات العليا والثالثة في اختصاص التعويضات السنية وهي مزودة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة.

وأوضح حلبية أن من بين المشاريع قيد التنفيذ حاليا غرفة التعقيم التي من شأنها تعقيم مختلف المعدات والأدوات المستخدمة من قبل الطلبة في العيادات السنية وضبط عملية التعقيم مرتين يوميا ما يسهل على الطلاب إجراء هذه العملية الضرورية في العمل علاوة على مساهمة الغرفة في التقليل من فقدان علب التعقيم الجارية ضمن العيادات حاليا.