حماة: مشروعان لإنتاج الزيوت والسمون النباتية ودقيق القمح

وافق فرع هيئة الاستثمار السورية في حماة على تشميل مشروعين جديدين الأول لإنتاج الزيوت النباتية زيت عباد الشمس والذرة والصويا وتصنيع السمون النباتية بتكلفة 250 مليون ليرة والثاني لإنتاج دقيق القمح وغربلة وجرش الحبوب وتعبئتها بتكلفة 75 مليون ليرة.

وبين مدير فرع الهيئة عامر الفنار “بحسب صحيف الثورة” أهمية هذين المشروعين لجهة تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الزيوت والسمون النباتية وأيضاً الحبوب ودقيق القمح، فضلاً عن تأمين فرص عمل لنحو 120 عاملاً منهم 75 عاملاً بالمشروع الأول و45 عاملاً بالمشروع الثاني، لافتاً إلى أن المشروعين سيقامان في مدينة حماة حيث حددت مدة تنفيذهما بثلاثة أعوام.‏

ولفت الفنار إلى أن الفرع منح منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أيلول الماضي 134 إجازة استيراد شملت استيراد مواد أولية لصناعة الأدوية البشرية وآلات لزوم عمل المنشآت الصناعية ومواد مساعدة لفلترة الزيوت النباتية وصفائح لصناعة العبوات لتعبئة الزيوت والسمون ومستحضرات غذائية وحبيبات بلاستيكية.‏