حماة: منح قروض الري الحديث للفلاحين بداية العام القادم

أنهى المشروع الوطني للري الحديث في حماة أعمال المطابقة المالية مع كافة فروع المصارف الزراعية بالمحافظة استعدادا لاستئناف عملية منح قروض التحول إلى الري الحديث للفلاحين الذين تحقق أراضيهم شروط منح القروض مع بداية العام 2019.

وأوضح مدير المشروع المهندس عماد درويش أن محافظة حماة حققت قفزة نوعية في مجالات التحول للري الحديث انطلاقاً من دورها الكبير في الحد من هدر استخدام مياه الري في الزراعة والاستفادة منها في توسيع المساحات المروية وإحداث مشاريع تنموية مختلفة، مشيراً إلى الأضرار والخسائر التي لحقت بالمزارعين وشبكات الري الخاصة بهم في مناطق محردة والربيعة وكفربهم وطيبة الإمام وحلفايا وبريف المحافظة الشمالي والجنوبي جراء الاعتداءات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وأكد درويش جهوزية المشروع للانطلاقة في العام 2019 والبدء بتزويد الفلاحين بأحدث شبكات الري الحديثة “التنقيط والرذاذ” وفق المواصفة القياسية السورية للتقنيات حيث من المتوقع أن يتم تزويد نحو ألفي مزارع بالمحافظة وبتمويل يتراوح ما بين 400 و500 مليون ليرة.