حماة: «750» مليون ليرة قيمة مشاريع إرواء الغاب

أكد الدكتور المهندس مطيع عبشي مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة في منطقة الغاب وموقع نبع أبو قبيس، حيث تمت إعادة تحسين و تأهيل الموقع، مشيراً إلى أهمية المشروع كونه يغذي أكثر من 11 قرية وبلدة تتبع مجال ناحية سلحب والتي يصل عدد سكانها إلى نحو / 50 / ألف نسمة وعدد المشتركين فيها نحو 6 آلاف مشترك.

وأضاف عبشي: تم الانتهاء من أعمال استبدال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع محطة ضخ نهر البارد التي جرت إعادة تأهيلها بالكامل بتكلفة 250 مليون ليرة وشملت أعمال التأهيل استبدال المضخات الـ / 5 / ومجموعة التوليد ولوحات التحكم وصيانة المطرقة المائية، مبيناً أنه يتم العمل حالياً مع الشركة العامة لكهرباء حماة على تنفيذ خط تغذية كهربائية مستقل من محطة تحويل سلحب وحتى مشروع محطة ضخ نهر البارد بتكلفة تبلغ 180مليون ليرة وهذا الأمر يضمن عمل المحطة بشكل متواصل دون انقطاع والتخفيف من استهلاك مادة المازوت اللازمة لتشغيل مضخات المحطة عند انقطاع التيار الكهربائي.‏

وأشار عبشي إلى مشروع مياه نبع نبل الخطيب والذي يغذي 8 قرى وهي: الفريكة – تل الرسم – الحورة – قطرة الريحان – نبل الخطيب – ناعور شطحة بتكلفة 200 مليون ليرة، لافتاً إلى عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حماة وهي إنشاء خزانات في نبل الخطيب وشطحة ونبع البقارة بتكلفة 103 ملايين و صيانة خزان قرية البركة والبحصة بتكلفة 18 مليوناً.‏