حماه: ضبط مستودع يحتوي أسلحة وذخائر وكمية من مادة “الأمونيوم”

ضبطت الجهات المختصة في مدينة حماة خلال عملية مداهمة مستودعا للتنظيمات الإرهابية يحتوي أسلحة وذخائر ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تفخيخ العبوات الناسفة وكمية من مادة “الأمونيوم” السام بمزرعة في الجهة الجنوبية من المدينة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة أنه بناء على معلومات ومراقبة ضبطت الجهات المختصة مستودعا بإحدى المزارع في الجهة الجنوبية لمدينة حماة يحتوي أسلحة وذخائر وكمية من مادة “الأمونيوم” السام إضافة إلى مواد شديدة الانفجار.

وأوضح المصدر أنه تم خلال العملية إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.