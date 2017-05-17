حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في ندوة بالمعهد العالي للبحوث البحرية

تركزت الندوة العلمية التي أقامها المعهد العالي للبحوث البحرية بجامعة تشرين اليوم حول حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي ضمن خطة التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار عميد المعهد العالي للبحوث البحرية بالجامعة الدكتور عبد الكريم محمد إلى أن التراكم الكمي في الأبحاث والمؤتمرات والورشات يشكل فرصة مناسبة لإيصال الرسائل ونقل وجهات النظر وتوفير منابر خاصة لتقديم المبادرات واقتراح اساليب مطورة لآليات العمل. لافتا إلى أن محاضرات الندوة تقدم رؤية لتفعيل مسيرة البحث العلمي وترجمة أفكار الباحثين لتكون توصيات الندوة عند مستوى الاهتمام والجدية.

وتتنوع محاور الندوة التي تهدف الى تبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين بكل الاختصاصات بين التنوع الحيوي وبيولوجيا الأحياء البحرية واستزراعها وكيمياء المياه والتلوث وحركة المياه الجوفية وتداخلها مع الوسط البحري وحركة الكتل المائية وجيولوجيا البحار والطاقة المتجددة.