حماية المستهلك بحمص تضبط صهريجا مخالفا لتعبئة المازوت

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص صهريجا للمازوت يستخدم أساليب غير مشروعة لسرقة المادة عبر توصيلات مخفية داخل الصهريج.

واوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الصليبي أنه بناء على اتصال هاتفي من صاحب محطة الغسانية بالقصير حول نقص كمية المازوت الواردة الى المحطة، توجهت دورية الى هناك ولدى معاينة الصهريج تبين وجود خزان اضافي على الجانب الايمن

له يستخدمه السائق لسرقة المادة من خلال استخدامه لبعض التوصيلات الاضافية.

واشار الصليبي الى انه تم افراغ الخزان الاضافي وجرى تنظيم الضبط التمويني بحق السائق لاستخدامه طرقا واساليب مخالفة والتصرف بمادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها، مبينا انه تم حجز الصهريج والسائق لاحالته الى القضاء المختص.