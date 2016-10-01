حماية المستهلك: ضبط معمل مواد غذائية مخالف للشروط بريف دمشق

ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معملا لإنتاج المواد الغذائية في صحنايا بريف دمشق مخالفا للشروط الصحية.

وفى تصريح للصحفيين أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن زيارة المعمل جاءت نتيجة إخبارية.. وبعد الاطلاع على المواد التي تصنع فى المعمل وهى المخللات والمكدوس والزيتون والفليفلة الحمراء اكتشف أن السلامة الصحية غير مطبقة فى المعمل فتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال سحب العينات وإلزام صاحب المعمل بتطبيق شروط السلامة الصحية والمواصفة القياسية السورية وتأمين سلامة الغذاء فى المنشأة وتبديل البراميل التي تحفظ بها المواد الغذائية ببراميل بيضاء اللون أوبراميل ستانلس ستيل خاصة بالصناعة الغذائية الصحية.

وأكد شعيب أنه سيتم التأكد من تراخيص الماركات التي يصنع لها المعمل وهى //مزارع الشام وشام المحبة// وغيرها التي تسجل على اسم المعمل من خلال حماية الملكية في الوزارة والسجلات التجارية عبر الاتصال بمحافظة ريف دمشق مبينا أن المعمل سيبقى تحت المراقبة التموينية ليتم تلافى الأخطاء وفى حال ثبت وجود أى مخالفة جرثومية سيتم إغلاق المعمل بشكل نهائي لمدة شهر وإحالة صاحبه للقضاء مباشرة.

وبحسب شعيب فان عناصر حماية المستهلك تواصل باستمرار الجولات الاستقصائية للتأكد من التزام المعامل بشروط السلامة الصحية والغذائية وعدم مخالفتهم للمواصفة القياسية السورية في إنتاج المواد الغذائية.