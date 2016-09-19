حماية المستهلك في درعا تضبط 28 كيلو غرام لحم دجاج فاسد

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فى درعا اليوم /28/ كيلو غراما من لحم الدجاج الفاسد في بيت ومطعم يعود لاحد المواطنين القاطنين في مدينة درعا.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عمر عوض ان المديرية تلقت شكوى من احد المواطنين عن وجود لحوم فاسدة في احد البيوت والمطاعم فقامت على الفور باتخاذ الاجراءات القانونية والحصول على الاذونات اللازمة للدخول الى البيت ما أدى الى ضبط /18/ كيلوغراما من اللحوم الفاسدة فى البيت و /10/ كيلوغرامات في المطعم الموجود بحي الكاشف.

ولفت عوض الى ان المديرية اغلقت المطعم واحالت صاحبه الى الجهات المختصة اصولا لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.