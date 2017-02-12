“حماية الملكية” إلى الأتمتة ..والرد خلال شهر بدل 18 شهر

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية فى الوزارة الى اتخاذ

الاجراءات الفورية للتخلص من الورقيات والتحول نحو الاسلوب الرقمى المؤتمت وتوفير متطلبات انطلاق العمل بنظام /الايباس/.

وخلال اجتماع عقده مع العاملين فى المديرية أشار الغربى إلى ضرورة تطوير العمل واستثمار الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وفق طرق جديدة ومتطورة وبناء المكان المناسب وتجهيزه بأحدث وسائل الاتصال وشبكات الانترنت والحواسيب والماسحات الضوئية العالية السرعة للأرشفة الضوئية والطابعات على أن يقوم فريق متخصص بالتنفيذ.

واطلع الوزير الغربى على عرض وضح سبل تنفيذ برنامج نظام أتمتة الملكية الفكرية /الايباس/المقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعوقات التى تواجه تطبيقه والية تسجيل العلامة التجارية والبالية المقترحة للتنفيذ بهدف تسريع مراحل تسجيل العلامة واختصار مدة المنح من 18 شهرا الى شهر واحد لتكون مديرية حماية الملكية فى الوزارة فى طليعة المكاتب العالمية ذات الشأن فى سرعة الرد على الطلبات الدولية.

وتقرر خلال الاجتماع إحداث دائرة للتسجيل الدولى للعلامات التجارية تسمح بالوصول إلى قرار منح العلامة بأسرع وقت ممكن وتكون متوافقة مع المعايير التى وضعتها منظمة/الوايبو/العالمية وإلغاء ما يسمى//قرار اللجنة الدارسة لطلبات تسجيل العلامات التجارية//والبدء بتنفيذ الالية المقترحة والتى تم عرضها خلال الاجتماع.