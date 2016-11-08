حمدان: بشائر انتصار سورية على الإرهاب أصبحت واضحة المعالم

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن بشائر انتصار سورية على الإرهاب وداعميه وعلى من تآمر عليها وعلى أبنائها وجيشها أصبحت واضحة المعالم وأن سورية هي المركز الأساسي في رسم ما سيأتي على صعيد أمتنا العربية.

وقال حمدان في تصريح له اليوم إن “الجمهورية العربية السورية الذي دافع عنها جيشها كانت وستبقى قلب العروبة النابض التي ستؤسس لوحدة ونهضة الأمة العربية”.

وحول الوضع الداخلي اللبناني اعتبر حمدان أن مجيء الرئيس ميشال عون إلى بيت الشعب في بعبدا هو الضمانة والأمان للوطن وسيؤسس إلى مرحلة جديدة والى إعادة بناء النظام الجديد الذي يحفظ حقوق اللبنانيين في العيش على أرض لبنان.