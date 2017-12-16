حمدان: سورية ومحور المقاومة انتصرا على الإرهاب بصمودهما

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان أن سورية ومحور المقاومة انتصرا على الإرهاب بصمودهما وتضحياتهما.

وقال حمدان في تصريح له اليوم: “إن سورية انتصرت في الحرب التي فرضت عليها بسبب مواقفها من قضية فلسطين ودعمها للمقاومة الفلسطينية”.

واعتبر حمدان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس هروبا من المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة على مختلف الصعد.

وفي سياق متصل أكد عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي التي ستحرر القدس وفلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف قاووق في كلمة له اليوم: إن “الرهان الوحيد اليوم هو على استراتيجية المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني وليس على النظام السعودي وأنظمة الخليج التي تسعى نحو التطبيع مع العدو الصهيوني”.