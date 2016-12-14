حمدان: “ضجيح” رعاة الإرهاب العالمي ضد سورية هدفه إنقاذ إرهابييهم في حلب

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” في لبنان العميد مصطفى حمدان أن “الضجيج المبرمج” ضد سورية من الدول الداعمة للإرهاب العالمي هدفه حماية عملائهم و”قواتهم الخاصة” المتغلغلة داخل التنظيمات الارهابية في الاحياء الشرقية لمدينة حلب.

وقال حمدان في تصريح للصحفيين.. إن “هذا الضجيج المبرمج من المتورطين في الإرهاب العالمي وخاصة الأميركيين والإنكليز والفرنسيين وغيرهم سببه وجود وحدات قوات خاصة من هذه الجنسيات الأجنبية وغيرها في البؤر الارهابية المتبقية في مدينة حلب وهم يحاولون تغطية الخروج الآمن لها من خلال هذا الضجيج المبني على فبركة مجازر وهمية وعويل تحت عناوين الإنسانية وتسريب مشاهد مصورة كاذبة”.

وأوضح حمدان أن وقوع “أحد افراد هذه الوحدات بيد قوات الجيش العربي السوري سيؤدي الى فضائح سياسية مدوية داخل هذه الدول المتورطة في القتال مباشرة الى جانب عصابات الإخوان المتأسلمين تحت مسميات “داعش” و”جبهة النصرة” وعصابات الفتح وارتكاب المجازر بحق اهلنا السوريين”.