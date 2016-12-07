حمدان: لا أضرار على المحاصيل الزراعية جراء الأحوال الجوية في حمص

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن كل المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بحالة “جيدة” ولم ينتج عن موجة الصقيع والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية أي أضرار بالبيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والزيتون.
وبين حمدان أنه لم ترد إلى الدائرة أي شكاوى أو تقارير من الوحدات الإرشادية عن أضرار الصقيع أو الرياح العاصفة التي سادت معظم مناطق المحافظة بداية الشهر الحالي.
وأشار حمدان إلى أن عدد البيوت البلاستيكية المزروعة بأصناف مختلفة من المحاصيل الزراعية يبلغ 5273 بيتا منها 2639 بيتا مزروعة بمحصول الفريز وتتركز معظمها في منطقة تلكلخ لتوفر المناخ المناسب لإنشائها.