حمدان: لا أضرار على المحاصيل الزراعية جراء الأحوال الجوية في حمص

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن كل المحاصيل الزراعية والأشجار ‏المثمرة بحالة “جيدة” ولم ينتج عن موجة الصقيع والرياح ‏الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية أي أضرار بالبيوت ‏البلاستيكية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والزيتون.

وبين حمدان أنه لم ترد إلى الدائرة أي ‏شكاوى أو تقارير من الوحدات الإرشادية عن أضرار الصقيع أو الرياح العاصفة التي سادت ‏معظم مناطق المحافظة بداية الشهر الحالي.

‏وأشار حمدان إلى أن عدد البيوت البلاستيكية المزروعة بأصناف مختلفة من المحاصيل الزراعية يبلغ 5273 بيتا منها 2639 ‏بيتا مزروعة بمحصول الفريز وتتركز معظمها في منطقة تلكلخ لتوفر المناخ المناسب لإنشائها.