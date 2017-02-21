حمدان يطالب بمحاكمة سمير جعجع لاغتياله رئيس الوزراء اللبناني السابق رشيد كرامي

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان “المرابطون” العميد مصطفى حمدان إلى محاكمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لاغتياله رئيس الوزراء اللبناني السابق رشيد كرامي.

وقال حمدان في تصريح له “اليوم أكثر من أي يوم مضى يتبين أهمية عقوبة الإعدام بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم قتل الأبرياء ويضعون حداً للنفس الإنسانية التي خلقها الله ولعل أول من كان يجب أن يطبق فيه حكم الإعدام شنقاً عند الفجر هو المدعو المجرم سمير جعجع قاتل دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي”.

وأضاف حمدان “إن شهيدنا الرئيس رشيد كرامي لن يجف دمه مع مرور الزمن وإن قاتله المدعو سمير جعجع لا بد أن يحاسب ولو بعد حين”.