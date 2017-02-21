حمدكو يقود الجيش السوري للفوز على الأهلي الأردني

تغلب فريق الجيش السوري في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصعوبة على ضيفه الأهلي الأردني بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، الاثنين 20 فبراير/شباط.

ويعود الفضل في فوز الفريق السوري، لمهاجمه محمد حمدكو، الذي سجل هدف اللقاء اليتيم، عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، على إستاد الخور، في قطر.

وتصدر الجيش قائمة المجموعة الأولى، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين الزوراء العراقي وضيفه السويق العماني.