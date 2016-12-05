حمص: الأمطار الأخيرة وفرت الرطوبة الكافية لزراعة القمح والشعير

‏ذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة حمص المهندس يونس حمدان أنه بعد الهطولات المطرية الأخيرة تمت زراعة 964 هكتارا بالقمح المروي وأكثر من ألف هكتار بالبعل ‏و 176 هكتارا بالشعير المروي و 7989 ‏هكتارا بالبعل.

وأوضح حمدان أنه تمت أيضا زراعة 70 هكتارا بالفول الحب المروي و 28 هكتارا بالبعل و 70‏ هكتارا بالبازلاء، مضيفا إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حمص ساهمت في زيادة ‏مناسيب السدود المائية والمياه الجوفية عدا عن أهميتها في توفير رطوبة كافية لزراعة بذار ‏القمح والشعير خاصة في الأراضي البعلية.‏

وتأثرت سورية بداية الشهر الجاري بمنخفض جوي أدى إلى هطولات مطرية غزيرة في عدة محافظات وكان لحمص نصيب وافر حيث شهدت الناصرة منذ يومين أغزر هطول مطري بالمحافظة بلغ 85 مم.

وتتضمن خطة مديرية زراعة حمص للمحاصيل البعلية والمروية للموسم الزراعي ‏الحالي زراعة 40.395 ألف هكتار بالقمح، و49.262 ألف هكتار بالشعير.‏