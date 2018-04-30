حمص..التنظيمات الإرهابية تستهدف قرية المشرفة وحي بابا عمرو بالقذائف

قامت التنظيمات الإرهابية بالإعتداء على قرية المشرفة وحي بابا عمرو في حمص بالقذائف.

واستهدفت مجموعات إرهابية تنتشر في ريف حمص الشمالي صباح اليوم قرية المشرفة بـ 3 قذائف صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل سقطت قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حي بابا عمرو ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

ورداً على الاعتداء وجهت وحدة من الجيش العربي السوري رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق لهم.

واستشهد طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال أمس جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حمص الشمالي بالقذائف على أحياء في مدينة حمص.