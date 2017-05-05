حمص.. انتهاء المرحلة الثامنة لخروج مسلحي الوعر الرافضين لاتفاق المصالحة

انتهت المرحلة الثامنة من عملية خروج عدد من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي تمهيدا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحى وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وذكر مصدر في محافظة حمص أنه في إطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من اذار الماضي في حي الوعر خرجت 29 حافلة في إطار الدفعة الثامنة من عمليات خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم وعلى متنها 172 من مسلحي الحي و1012 من عائلاتهم وفق البرنامج المحدد للاتفاق وذلك بإشراف الهلال الاحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية.

وخرج يوم الاحد الماضي أكثر من 460 مسلحا والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بحي الوعر في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو الذي ينص على الاعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الانظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.