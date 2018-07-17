حمص.. انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي

رسالة إنسانية سورية تجسد انتصار ثقافة الحياة والفرح على صنّاع الظلام وثقافتهم التدميرية في حفل افتتاح مهرجان القلعة والوادي يضيء سماء وادي النضارى , تحت عنوان “الزمن النا” انطلقت فعاليات مهرجان القلعة والوادي 2018 الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة حمص برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وحضور وزير السياحة المهندس بشر يازجي ممثل راعي الحفل، ومحافظ حمص طلال البرازي ،ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وعدد من الشخصيات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من الفنانين السورين والفعاليات الدينية والمغتربين السوريين ومختلف أطياف النسيج السوري الذي ينبض بالحياة وحب الوطن والإصرار لعودة ألوان سوريا أجمل مما كانت

حفل الافتتاح الذي قدمته فرقة آرام وإميسا للرقص التعبيري وتضمن العرض عدة لوحات استعراضية جسدت انتصار الجيش السوري, السيناتور المغترب عزيز حديد الحاصل على وسام ملكة بريطانيا والمغترب بالبحر الكاريبي والذي قدم هذا العام خصيصا لحضور المهرجان أكد تعافي سورية ومحبة الاقتصاديين ووقوف الجالية السورية خلف الجيش والقائد, مخرج حفل الافتتاح د.تامر العربيد أضاف:سورية طائر الفينيق تنهض والحفل يقدم صورة عن انتصار الجيش وتلاحم السوريين , من جهته أشار الفنان محمود خليلي العرض وقفة شموخ وعز لسورية لتظل صامدة تتضمن حكاية وطن نسلط الضوء من خلالها على مناطق سورية الحبيبة بمشاركة مجموعة موهوبةمن أطفال المنطقة

يتضمن المهرجان فعاليات فنية وافتتاح عدة معارض فنية وصور كمعرض الكتاب، معرض تصوير كنائس القرون الوسطى وإقامة ملتقى التصوير الزيتي ومعرض منتجات المرأة الريفية ،معرض الزهور، بالإضافة إلى فعاليات سياحية وثقافية وتراثية ورياضية ومبادرات اجتماعية ولفتة حب بتكريم أطفال الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة والمبدعين في بعض المجالات,ونشاطات مجتمعية تبين روح العمل الجماعي والنسيج السوري المتكامل و التعاون الاجتماعي والإنساني لصنع الفرح والانتصار.

المهرجان الذي بدأ بحملة نظافة في شوارع وطرقات وادي النضارى من الناصرة حتى مفرق القلعة ’بمشاركة75 شابا وشابة من مديرية البيئة والغرفة الفتية الدولية و وفرقة كشاف حارة السرايا بالحصن.

البعث ميديا||سمر محفوض||حمص