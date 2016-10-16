حمص: بدء التقدم لمفاضلة «الموازي» في جامعة البعث

بدأت اليوم جامعة البعث بحمص استقبال طلبات التقدم للمفاضلة الخاصة بالتعليم الموازي.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد مفيد صبح اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل سير عملية التسجيل بشكل ميسر، حيث اتخذت كل الترتيبات لقبول الطلبات في المراكز المعتمدة وتسيير الامور بشكل طبيعي وارشاد الطالب الى كيفية التسجيل.

وبين مدير مديرية شؤون الطلاب بالجامعة محسن عيده انه تم تخصيص مركزين للتسجيل في الجامعة لمفاضلة التعليم الموازي في كليات الهندسة المدنية والمعلوماتية، مشيرا الى أنه تم تأمين مستلزمات المراكز من الكادر الفنى والادارى واجهزة الحاسوب، اضافة الى تقديم المساعدة اللازمة للطلاب لاختيار الرغبات المتاحة بحسب معدلات القبول في مفاضلة التعليم الموازي والدرجات التي حققها الطالب.