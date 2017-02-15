حمص بمخطط تنظيمي معدل

وافق المكتب التنفيذى لمجلس مدينة حمص على اقرار مشروع تعديل المخطط التنظيمى العام لمدينة حمص المتضمن تصديق المخطط التنظيمى التفصيلى لجزء من مناطق التوسع الغربى فى المدينة.

وأشار المهندس ناظم طيارة رئيس مجلس مدينة حمص الى أنه تم خلال اجتماع المجلس الدورى اليوم تصديق دفتر الشروط الفنية الخاص لاستثمار الاجزاء المتبقية من الكتلة الوسطى من مجمع ابن الوليد بشارع القوتلى الكائن ضمن ثلاث كتل تمتد من شارع ابن خلدون حتى بناء قيادة الشرطة. لافتا الى أنه تمت ايضا الموافقة على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن تضمنت العاب كمبيوتر ومواد سمانة.