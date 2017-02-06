حمص تتجه لتقليد دمشق في تنمية الاقتصاد المحلى بالاعتماد على الوحدة الادارية

تمحورت مواضيع اليوم التدريبى الذى اقامته وزارة الادارة المحلية والبيئة لرؤساء مجالس الوحدات الادارية فى محافظة حمص اليوم حول تعزيز الدور التنموى للوحدات الادارية بالتكامل مع دورها الخدمى.

وأشارت مديرة التنمية الادارية بالوزارة اريج بلال الى الحاجة الفعلية لتعزيز الدور التنموى لجميع الوحدات الادارية وتفعيل نشاطاتها بهدف

تنمية الاقتصاد المحلى. مبينة اهمية اقامة هذه النشاطات للنهوض بواقع الاستثمار وإيجاد دليل موحد له يكون مرجعا لجميع المجالس المحلية لرفع مؤشر التنمية وجعلها فاعلة وداعمة للاقتصاد الوطنى.

ولفت مدير التخطيط مدين دياب الى اهمية تنمية الاقتصاد المحلى الذى يعتمد اساسا على الوحدة الادارية باعتبارها الحاضنة الاساسية لمختلف المشاريع التنموية والاستثمارية. مشيرا الى ضرورة التخطيط الاستراتيجى عند اقامة اى مشروع استثمارى من خلال جمع بيانات دقيقة عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى والبيئى اضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمصلحة الوحدة الادارية عند اقامة المشاريع الانتاجية .

ودعا دياب رؤساء مجالس الوحدات الادارية الى وضع رؤية استراتيجية وخطة سنوية تترجم الى مشاريع تنموية تسهم لاحقا فى تحسين المردود المادى للوحدات الادارية بالمحافظة. مشددا على اهمية تحفيز المجتمع المحلي.

بدوره بين مدير الشؤون القانونية عيد النبوتى ان الوزارة بصدد تعديل المرسوم 66 لعام 2012 الذى حقق رؤية استثمارية كبيرة خاصة فى دمشق ليصار الى تطبيقه على باقى المحافظات كما تعمل الوزارة على اعادة النظر ببدلات الاستثمار لأملاك الوحدات الادارية بما يحقق افاقا استثمارية جديدة.

واستعرض خالد سنيور الخبير فى وزارة التنمية الادارية المهارات القيادية وسبل التحفيز والتواصل الفعال مع المجتمع المحلى من قبل رؤساء الوحدات الادارية وممارسة دورهم القيادى قبل الادارى بشكل كامل وناجح وبما يحقق الرؤى المستقبلية للنهوض بواقع مختلف النشاطات والأعمال الموكلة اليهم .

من جهته قدم المهندس على بلال مدير المدن والمناطق الصناعية شرحا موسعا عن سبل احداث واستثمار المدن الصناعية والمناطق الحرفية من قبل رؤساء مجالس الوحدات الادارية وتعزيز دورها فى التنمية من خلال توظيف رؤوس الاموال المحلية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأمين فرص عمل للمجتمع المحلى وتحفيز الفعاليات الانتاجية الاخرى وتنشيط الاسواق المحلية.

بدورها دعت ملكة السعدى رئيسة دائرة مالية الوحدات الادارية رؤساء الوحدات الادارية الى تفعيل عمل الجباة والتحصيلات المالية بخصوص كل الرسوم التى حددتها القوانين والأنظمة.

حضر الفعالية محافظ حمص طلال البرازى ومدير التخطيط بحمص المهندس فؤاد موسى وعدد من المعنيين فى التنمية الادارية والبلدية بالمحافظة .