حمص: تجهيز “1500” مسكن شبابي لتسليمها للمكتتبين مطلع العام القادم

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص أن المؤسسة تقوم حاليا بتجهيز واكساء 1500 مسكن شبابي بكلفة نحو 6 مليارات ليرة ليتم تسليمها للمكتتبين عليها بالتدريج فور جهوزيتها مطلع العام القادم.

وأوضح المهندس اياد الجراش انه تم مؤخرا تخصيص 97 مسكنا من مساكن الادخار للمكتتبين بقيمة 650 مليون ليرة، وذلك بعد اجراء اعمال الترميم والصيانة اللازمة، لافتا الى أنه تم ترميم نحو 70 بالمئة من المباني المتضررة نتيجة الاعتداءات الارهابية في منطقة غربي طريق حمص- دمشق، وان العمل مستمر لاستكمال ما تبقى من اعمال الترميم واعادة التأهيل وتجهيز البنية التحتية.

وأوضح الجراش أن مدينة حمص تعاني أزمة سكنية نتيجة وجود مهجرين من عدة مناطق ما يعزز دور المؤسسة للمساهمة في حل المشكلة.