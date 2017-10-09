حمص تحتفل بيوم السياحة العالمي في حي الوعر “المحرر”

بمناسبة يوم السياحة العالمي أقامت مديرية سياحة حمص احتفالا اليوم بحي الوعر تحت شعار “السياحة المستدامة أداة للتنمية”.

وأكد مدير سياحة حمص حسين وسوف أهمية إقامة الاحتفال بحي الوعر الذي أعاد إليه الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، معتبرا أن السياحة ليست للترفيه فقط بل هي رسالة إنسانية وثقافية وحضارية.

ولفتت قائد فريق جمعية عون “رحمة قويدر” إلى أهمية مشاركة الجمعيات بهذا الاحتفال نظرا لأهمية السياحة والتعريف بمقوماتها، مشيرة إلى أن مشاركة الأطفال وتقديم رسوماتهم ونشاطاتهم يهدف إلى غرس الفرحة والبسمة في نفوسهم.

وتم في الاحتفال تقديم فقرات فنية ورياضية متنوعة ورسوم على جدران مدرسة الرائدة العربية بالوعر.

وفي نهاية الاحتفال كرم محافظ حمص طلال البرازي الأطفال الفائزين الذين شاركوا في السباق الرياضي.

حضر الاحتفال عدد من أعضاء قيادة فرع حمص للحزب وفعاليات اقتصادية واجتماعية ومحلية.