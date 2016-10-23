حمص.. تسوية أوضاع 160 شخصا سلموا انفسهم للجهات المختصة

تمت اليوم تسوية أوضاع 160 شخصا من محافظة حمص بموجب مرسوم العفو رقم 15لعام 2016.

وأفادت سانا بأن الجهات المختصة قامت بتسوية أوضاع 160 شخصا من أهالي الرستن وتلبيسة وتلكلخ وعدد من أحياء مدينة حمص بعد أن سلموا أنفسهم وذلك في اطار المصالحات المحلية والاستفادة من مرسوم العفو.

وسويت أوضاع 130 شخصا في حمص في الـ21 من الشهر الماضي بموجب مرسوم العفو والذي نص على الإعفاء من كامل العقوبة على كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.