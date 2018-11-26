حمص تطلق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

تحت عنوان “أمان ومساواة في المنزل والعمل وكل مكان” انطلقت أمس حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في حمص وريفها والتي يقيمها مشروع تنمية المرأة التابع للجمعية الخيرية الإسلامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل.

وأوضحت غدير قره بولاد مديرة مركز تنمية المرأة في الجمعية أن الحملة تتضمن جلسات توعية اجتماعية ونفسية ودورات مهنية إضافة لخدمات الصحة الإنجابية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة.

وفي ختام الحملة سيقام بازار يضم الأعمال التي أنجزتها السيدات المتميزات في برامج مهارات الطبخ والاشغال اليدوية والزراعة.