حمص: تعديل عقار من مركز إداري إلى مشفى خاص بوزارة الداخلية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص خلال اجتماعه اليوم على تعديل الصفة التنظيمية للمقسم /1370/ في دير بعلبة من مركز إداري إلى مشفى خاص بوزارة الداخلية وصدق على عقد استثمار أحد مخازن سوق الهال مقابل بدل استثمار سنوي قدره /950/ الف ليرة سورية وبدل إجمالي وقدره /4.670/ ملايين ليرة.

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس ناظم طيارة إلى أنه تم خلال الاجتماع تصديق العقد مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية لتنفيذ أعمال صيانة في مقبرة تل النصر والحفاظ على نظافتها وحفر وبناء قبور فيها.

ولفت طيارة الى ان المجلس وافق ايضا على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن في مناطق متفرقة من المدينة تضمنت مطعما وبيع مواد سمانة ومركز تدريب مهني للحلاقة وتجميل السيدات ومطعما لتقديم المشروبات الباردة والساخنة وعرض وبيع المفروشات وبيع لحوم وتصويرا فوتوغرافيا وتصويرا عاديا.