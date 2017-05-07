حمص: تكريم عدد من ذوي شهداء العمال والعاملات

بمناسبة عيدي العمال والشهداء كرمت نقابتا عمال استصلاح الأراضي الزراعية وعمال المواد ‏الكيميائية في محافظة حمص عددا من ذوي شهداء الطبقة العاملة والعاملات المتميزات في ‏الشركة العامة للأسمدة وذلك في مقر الاتحاد.‏

وعبر ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم، مؤكدين أن من يقدم روحه رخيصة من أجل حماية ‏وطنه ورفع رايته وعزته وكرامته يستحق أرفع الدرجات وأغلى الأوسمة، لافتين إلى أهمية التكريم ‏الذي يعبر عن الوفاء لتضحيات الشهداء.

ولفت رئيس اتحاد عمال المحافظة سامي أمين إلى أن التكريم عربون محبة ووفاء للشهداء ‏الذين ضحوا بأرواحهم ليبقى الوطن آمنا ومستقرا وإلى أن الاهتمام بذويهم واجب والتزام ‏أخلاقي ووطني، منوها بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة في سبيل تعزيز صمود ‏الشعب السوري.‏

بدوره بين رئيس نقابة عمال استصلاح الاراضي الزراعية محمد خضور أن أسر الشهداء ‏تستحق كل الاحترام تقديرا لتضحيات أبنائهم وأن التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لها ولا سيما ان أبناءهم قدموا أغلى ما يملكون لتبقى سورية قلعة في وجه الأعداء، مؤكدا أن العمال ومن ‏خلال مواقع عملهم أثبتوا حبهم وانتماءهم لوطنهم وادراكهم لحجم ما تتعرض له سورية من الارهاب.‏

من جانبها أشارت أمين سر اتحاد عمال المحافظة حسنة المحمد إلى معاني وقيم الشهادة ‏وإلى ما قدمته المرأة السورية من تضحيات وصمود خلال سنوات الأزمة وإلى أن تكريم ‏العاملات المتميزات دليل على تفوق المرأة السورية وإثبات لجدارتها في مواقع العمل.‏