حمص: تنفيذ خط توتر عال يصل بين محطتي تحويل حماة 2 وجندر

تواصل ورشات فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أعمال تنفيذ خط توتر عال 400 ك.ف يصل بين محطة تحويل حماة 2 ومحطة تحويل جندر في محافظة حمص وبطول 60 كم وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 3 مليارات ليرة.

وقال مدير الفرع المهندس أحمد مكاوي ان أعمال تنفيذ هذا الخط تتضمن نصب 19 برجا للتوتر العالي ومد أمراس توتر عال 400 ك.ف بطول 20 كم موضحا أن الأعمال في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع أن يتم وضع الخط بالخدمة نهاية الشهر الحالي.

واكد مكاوي أهمية خط حماة 2 جندر بطاقة 400 كيلو فولت بما يحقق استقرار المنظومة الكهربائية في المناطق الوسطى والشمالية والساحلية.

وأشار إلى أن الورشات تتابع العمل بمد خط توتر عال آخر 400 كيلو فولت من محطة تحويل حماة 2 باتجاه محافظة حلب وبطول 60 كم مرورا بجبل زين العابدين وقرى معردس وصوران ومعان وعطشان، مبينا أن الأعمال تشمل نصب 4 أبراج توتر عال ومد أمراس توتر عال 400 ك.ف.