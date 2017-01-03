حمص: توزيع مقنن علفي للدواجن لتخفيض تكاليف الإنتاج

قامت المؤسسة العامة للأعلاف في حمص اليوم بفتح مقنن علفي ‏جديد مخصص للدواجن من الفروج والأمهات والبياض بكمية ‏كيلو غرام للطير الواحد.‏

وأوضح المهندس عمار عيسى مدير المؤسسة أن المقنن يهدف ‏الى تخفيض تكاليف الانتاج، مشيرا إلى أن المقنن يشمل النخالة والشعير العلفي والذرة الصفراء وكسبة فول ‏الصويا لافتا إلى أن المرة الأخيرة التي قدم فيها مقنن الدواجن كانت في العام 2014.‏

وأشار عيسى إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة إمكانية فتح ‏مقنن للأسماك أسوة ببقية أنواع الثروة الحيوانية، علما أنه ‏يتم توزيع مقننات علفية للأغنام والأبقار والجمال ‏والخيول، مضيفا انه تم العام الماضي تنفيذ 4 مقننات علفية ‏استفاد منها نحو 600 ألف رأس من الثروة الحيوانية بقيمة ‏مبيعات بلغت أكثر من مليار ليرة.‏