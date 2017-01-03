حمص: توزيع مقنن علفي للدواجن لتخفيض تكاليف الإنتاج

قامت المؤسسة العامة للأعلاف في حمص اليوم بفتح مقنن علفي جديد مخصص للدواجن من الفروج والأمهات والبياض بكمية كيلو غرام للطير الواحد.
وأوضح المهندس عمار عيسى مدير المؤسسة أن المقنن يهدف الى تخفيض تكاليف الانتاج، مشيرا إلى أن المقنن يشمل النخالة والشعير العلفي والذرة الصفراء وكسبة فول الصويا لافتا إلى أن المرة الأخيرة التي قدم فيها مقنن الدواجن كانت في العام 2014.
وأشار عيسى إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة إمكانية فتح مقنن للأسماك أسوة ببقية أنواع الثروة الحيوانية، علما أنه يتم توزيع مقننات علفية للأغنام والأبقار والجمال والخيول، مضيفا انه تم العام الماضي تنفيذ 4 مقننات علفية استفاد منها نحو 600 ألف رأس من الثروة الحيوانية بقيمة مبيعات بلغت أكثر من مليار ليرة.