حمص.. حماية المستهلك تضبط ورشة تصنيع دبس الرمان مغشوش

ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بحمص اليوم ورشة لتصنيع مادة دبس الرمان المغشوش في أحد المنازل السكنية بحي الخضر بالمدينة.

وأكد محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه من خلال المتابعة اليومية والرصد عثر داخل المنزل على خلاطات وأدوات غش من صبغات منتهية الصلاحية وعبوات من مركز نكهة الرمان وحمض الليمون ونشاء وسكر وغيرها.

وبين الصليبي انه تمت مصادرة كامل الكمية المضبوطة وأدوات الغش كما تم تنظيم الضبط التمويني اللازم مؤكدا انه سيتم استكمال الإجراءات القانونية أصولا مشيرا الى استمرارهم بالرقابة لضبط أي مخالفة ان وجدت.