حمص: حملة تلقيح تستهدف «18» ألف طفل في مناطق صعب الوصول إليها

أطلقت مديرية صحة حمص أمس حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في مناطق صعب الوصول إليها بالمحافظة.

ولفت رئيس دائرة الرعاية الصحية في مديرية الصحة الدكتور عبد المؤمن قشلق إلى أن الحملة تأتي استكمالا لحملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي تمت في منتصف الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وتستهدف نحو 18 ألف طفل دون الخامسة بغض النظر عن الجرعات السابقة.

وأشار قشلق إلى أن الفرق الجوالة التابعة لمديرية الصحة تقوم بزيارة التجمعات السكنية في الريف البعيد عن المراكز الصحية والقرى التي تضررت فيها المراكز الصحية جراء الاعتداءات الارهابية ومراكز الإقامة المؤقتة لتزويد الأطفال باللقاح.