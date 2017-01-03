حمص: زراعة أكثر من 55 ألف هكتار بمحصولي القمح والشعير

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير مروي وبعل في محافظة حمص قرابة 55 ألف هكتار حسب دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة التي توقعت تنفيذ كامل المساحات المخططة للموسم الحالي نظرا لغزارة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس يونس حمدان أنه تم منذ بداية الموسم الزراعي ولغاية تاريخه زراعة أكثر من ‏19 ألف هكتار بالقمح البعل بنسبة تنفيذ 65 بالمئة في حين تجاوزت نسبة زراعة القمح ‏المروي 50 بالمئة على مساحة 5640 هكتارا.‏

‏وأضاف حمدان: إن نسبة زراعة الشعير البعل بلغت 64 بالمئة على مساحة نحو 31 ألف ‏هكتار في حين بلغت المساحة المزروعة بالشعير المروي 291 هكتارا بنسبة تنفيذ 53 بالمئة كما تمت زراعة 193 هكتارا بالفول الحب المروي و481 هكتارا بالفول ‏الحب البعل و124 هكتارا بالبازلاء الحب المروي و252 ‏هكتارا بالبازلاء الحب البعل.

وتتضمن خطة مديرية زراعة حمص للموسم الحالي زراعة 40395 هكتارا بالقمح و49262 هكتارا بالشعير.