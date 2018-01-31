حمص: زراعة نحو 34 ألف هكتار بمحصول القمح

ذكر مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي أن عمليات زراعة القمح والشعير في كل مناطق حمص انتهت وأن نسب التنفيذ للقمح ‏المروي بلغت 70 بالمئة وللبعل 90 بالمئة في حين تراوحت نسبة زراعة الشعير المروي والبعل ‏بين 66 و 75 بالمئة.‏

وأوضح الرفاعي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 7939 هكتارا من أصل المخطط ‏البالغ 11289 هكتارا في حين وصلت المساحة المزروعة بالقمح البعل الى 26 ألفا و 156 ‏هكتارا من أصل 29106 هكتارات وتمت زراعة أكثر من 36 ألف هكتار بالشعير البعل من ‏صل 48 ألفا و 717 هكتارا وزراعة 357 هكتارا بالشعير المروي من أصل 545 هكتارا.‏

وأشار مدير الزراعة إلى أن الأمطار التي شهدتها كل مناطق المحافظة مؤخرا ‏كان لها دور ايجابي في تحسين نسب الزراعة والنمو للمحاصيل الشتوية.‏