حمص: زراعة نحو 34 ألف هكتار بمحصول القمح

ذكر مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي أن عمليات زراعة القمح والشعير في كل مناطق حمص انتهت وأن نسب التنفيذ للقمح المروي بلغت 70 بالمئة وللبعل 90 بالمئة في حين تراوحت نسبة زراعة الشعير المروي والبعل بين 66 و 75 بالمئة.
وأوضح الرفاعي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 7939 هكتارا من أصل المخطط البالغ 11289 هكتارا في حين وصلت المساحة المزروعة بالقمح البعل الى 26 ألفا و 156 هكتارا من أصل 29106 هكتارات وتمت زراعة أكثر من 36 ألف هكتار بالشعير البعل من صل 48 ألفا و 717 هكتارا وزراعة 357 هكتارا بالشعير المروي من أصل 545 هكتارا.
وأشار مدير الزراعة إلى أن الأمطار التي شهدتها كل مناطق المحافظة مؤخرا كان لها دور ايجابي في تحسين نسب الزراعة والنمو للمحاصيل الشتوية.