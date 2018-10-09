حمص.. فرع مكافحة المخدرات يصادر 5 آلاف حبة كبتاغون و 30 كغ حشيش مخدر

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات بحمص القبض على أحد مروجي المخدرات وضبطوا بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدرة.

وأشار مصدر إلى أنه بناء على المتابعة المستمرة من قبل قيادة شرطة المحافظة لمكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين والمروجين لهذه المواد ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات بحمص القبض على أحد مروجي المخدرات.

ولفت المراسل إلى أنه ضبط بحوزة المقبوض عليه 5000 حبة من الكبتاغون المخدرة و 30 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة مبينا أنه سيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه وفق الأنظمة والقوانين.