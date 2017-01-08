حمص: قطعان الثروة الحيوانية خالية من أي أمراض سارية أو معدية

أكد مدير دائرة الصحة الحيوانية بحمص الدكتور أحمد شحود ان الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد وهي خالية من أي أمراض سارية أو معدية.

وأشار شحود إلى ان دائرة الصحة الحيوانية تقوم ‏بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بتنفيذ حملات تحصين ضد جميع الأمراض المعدية، حيث باشرت اليوم بتنفيذ حملة على كل المناطق بالمحافظة لتحصين الأغنام ضد أمراض الانتروتكسيما والحمى القلاعية بمشاركة الأطباء والفنيين البيطريين في الوحدات الإرشادية بهدف الحفاظ على ‏قطيع سليم وخال من الأمراض، لافتا إلى انه تم خلال العام الماضي تحصين نحو مليوني رأس من الأبقار والأغنام والماعز.

يذكر ان دائرة الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” قدمت خلال العام الماضي ‏منحتين الأولى لأصحاب الحيازات الصغيرة من الأغنام استفاد منها 2800 مربي أغنام والمنحة الثانية استفاد منها 1000 مربي أبقار.