حمص: مؤسسة الأعلاف توزع مقننا علفيا جديدا للثروة الحيوانية

وزعت مؤسسة الأعلاف بحمص مقننا علفيا جديدا على مربي الثروة الحيوانية الأغنام ‏والماعز، بمعدل 4 كيلو غرامات نخالة و 1 كيلو غرام كسبة ‏للرأس الواحد.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس عمار عيسى أن المؤسسة تعمل وبشكل متواصل على تأمين ‏المواد العلفية للثروة الحيوانية، حيث يتم بالتوازي مع توزيع مقنن ‏الأغنام والماعز توزيع 50 كيلو غراما من مادة جاهز حلوب ‏لمربي الأبقار ويستمر التوزيع حتى نهاية الشهر القادم.‏

ولفت عيسى إلى أن المؤسسة قامت بتوزيع ثلاث دورات علفية منذ بداية ‏العام وزعت على نحو 500 ألف رأس من الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن أرصدة المواد العلفية متوافرة وبشكل كاف في ‏مستودعات المؤسسة، والبالغة 12 ألف طن من مختلف المواد ‏العلفية والتي تشمل النخالة والكسبة والشعير وجاهز الحلوب.‏