حمص: مؤسسة الأعلاف توزع مقننا علفيا جديدا للثروة الحيوانية

وزعت مؤسسة الأعلاف بحمص مقننا علفيا جديدا على مربي الثروة الحيوانية الأغنام والماعز، بمعدل 4 كيلو غرامات نخالة و 1 كيلو غرام كسبة للرأس الواحد.
وأوضح مدير المؤسسة المهندس عمار عيسى أن المؤسسة تعمل وبشكل متواصل على تأمين المواد العلفية للثروة الحيوانية، حيث يتم بالتوازي مع توزيع مقنن الأغنام والماعز توزيع 50 كيلو غراما من مادة جاهز حلوب لمربي الأبقار ويستمر التوزيع حتى نهاية الشهر القادم.
ولفت عيسى إلى أن المؤسسة قامت بتوزيع ثلاث دورات علفية منذ بداية العام وزعت على نحو 500 ألف رأس من الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن أرصدة المواد العلفية متوافرة وبشكل كاف في مستودعات المؤسسة، والبالغة 12 ألف طن من مختلف المواد العلفية والتي تشمل النخالة والكسبة والشعير وجاهز الحلوب.