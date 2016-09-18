حمص.. مطالب بتحسين الخدمات الأساسية في ظل عودة الأسر المهجرة

طالب أهالي أحياء الانشاءات وباب هود وكرم الشامي في حمص بتحسين الخدمات الأساسية، والمساعدة في تأمين فرص عمل لذوي الشهداء من خلال توسيع مشاريع هيئة دعم أسر الشهداء، ولا سيما مشاغل الخياطة والاكشاك.

ودعا وجهاء الأحياء المذكورة خلال لقائهم مساء أمس محافظ حمص طلال البرازي وامين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد عمار السباعي، الى تأمين وسائط النقل والانارة وسيارات النظافة لحي باب هود وفتح المدارس بالحي، والعمل على اعادة تشغيل سوق الناعورة.

بدورهما أشار المحافظ وأمين فرع الحزب الى ان الهدف من هذه اللقاءات الاطلاع على بعض الهموم والقضايا التي يعاني منها الاهالي، والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وخاصة عودة المهجرين جراء الإرهاب إلى منازلهم، مؤكدين العمل على توفير الخدمات الضرورية للاحياء المذكورة.